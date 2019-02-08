Маковеев: когда парни вернутся с заокеанских этапов Кубка мира, им будет сложнее

Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев поделился опытом участия в заокеанских этапах Кубка мира и прокомментировал выступление Александра Логинова и Евгения Гараничева в индивидуальной гонке в Кэнморе (Канада). Логинов занял третье место, Гараничев — 14-е.

«В ту сторону мне всегда было гораздо легче. Когда приезжаешь обратно, наступает наслоение акклиматизаций. В Канаде и США сейчас парни выступят, а вот когда вернутся – будет сложнее. Когда прилетаешь за океан, то тяжело, конечно, но за несколько дней привыкаешь. Главное – в первый же день лечь спать по местному времени, когда там ночь. Необходимо перебороть себя. Конечно, важна работа врачей команды, чтобы правильно пройти акклиматизацию. Физически это непросто, но спортсмены тренированные, так что за несколько дней всё должно прийти в норму. Для организма это станет дополнительным стрессом, но спорт – дело нелёгкое. Такой нынче график. Саша борется за высокие места в общем зачёте, Женя тоже решил ехать, так что ничего страшного, просто надо будет потом сделать какие-то поправочки.

Промахи на первых рубежах? Это я скорее связываю с холодом. Когда бежишь в мороз, сильнее всего руки мёрзнут на первом круге. У меня, по крайней мере, так было. Потом уже втягиваешься. Что касается перерыва в стрельбе из-за доставки оружия, то мы даже практиковали такое. За день-два до старта иногда откладываешь винтовку в сторону, чтобы отдохнуть, немного обновить свои ощущения, которые теряешь, если каждый день без пауз работаешь с оружием. Я не вижу ничего страшного в задержке винтовок на день-два", — цитирует Маковеева «Тюменская арена».

Маковеев также прокомментировал включение в состав эстафетной команды Эдуарда Латыпова и Александра Поварницына.

«Такие этапы и нужны для того, что пробовать парней, давать шансы. Латыпов и Поварницын выступили достойно. В эстафете, думаю, будет так же. В Канаде и США им проще с психологической точки зрения. Такие старты всё же отличаются от других этапов Кубка мира. Там стадионы, откровенно говоря, «деревенские» по сравнению с крупными европейскими центрами. Если в Оберхофе или Рупольдинге десятки тысяч зрителей на трибунах, невероятная атмосфера, попадая в которую спортсмена потряхивает, то там собирается 100-200 болельщиков. У нас в России на внутренние старты больше приходит. В этом плане там проще выступать», — сказал Маковеев.

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