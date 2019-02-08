Лукин: в рекомендациях МПК нет ничего, что мешало бы нам конструктивно работать

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета условно восстановить в правах ПКР с 15 марта 2019 года.

«Я со своей стороны также по-человечески рад, что эта 2,5-летняя работа подходит к концу. Решение о восстановлении нас, пусть и условно, произойдёт 15 марта. С этого момента мы вновь являемся членами Международного паралимпийского комитета. Это результат очень серьёзной работы многих людей.

Завалов у нас накопилось много. Мы сами признавали, что не всё было гладко в нашей работе, особенно в антидопинговой деятельности. Это потребовало очень серьёзной, тонкой и длительной работы. Министерство спорта и Колобков делали её упорно и настойчиво. Мы признательны за большой вклад минспорта в результат. Рабочая группа и руководство МПК самоотверженно, квалифицированно и профессионально трудилась. Очень рад, что работа принесла результат.

Главное, что спортсмены будут участвовать в двух следующих Паралимпиадах в полноправном виде, если мы выполним рекомендации, которые сделаны. Мы внимательно их изучили и ещё более внимательно изучим в будущем. По общему мнению, там нет ничего, что мешало бы нам конструктивно работать. И в финансовом, и в антидопинговом планах они выполнимы.

Я осторожный оптимист, поздравляю всех спортсменов и желаю им, чтобы они были сильны не из-за каких-то манёвров и отступлений от фэйр-плей, а потому что они хорошо готовятся под руководством тренеров», – сказал Лукин.

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