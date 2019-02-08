Песков: о докладе Макларена я ничего говорить не буду

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета условно восстановить членство Паралимпийского комитета России.



«Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. Путин никогда не обделял их своим вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, и всегда в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев. Мы надеемся, что они и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом.

За счёт конструктивной и транспарентной работы нашим спортивным властям вместе с их коллегами удастся перевернуть эту станицу в отношениях с международными спортивными организациями", — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отказался отвечать на вопрос о том, будет ли Россия готова впоследствии признать выводы из доклада Ричарда Макларена о системе применения допинга в российском спорте.



«Я не буду ничего говорить про доклад», — сказал Песков.

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