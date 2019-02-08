Дегтярёв: после условного восстановления ПКР ждём подвижек в отношении ВФЛА

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв дал комментарий по поводу условного восстановления в правах Паралимпийского комитета России.

«Вслед за подтверждением статуса соответствия РУСАДА начались подвижки в паралимпийском спорте. Дополнительные условия вновь ставят ПКР в зависимость от РУСАДА, накладывают финансовые обязательства. Но больше всего они скажутся на самих спортсменах, которым придётся проходить дополнительные тестирования, находиться под особым контролем, испытывать определённый дискомфорт.

Тенденция в целом положительная. Надо учитывать большой вклад наших паралимпийцев в паралимпийское движение и его популяризацию после Олимпиады в Сочи. На этом фоне особую гордость вызвали яркие победы наших атлетов на Паралимпийских играх 2018. Среди них медали Екатерины Румянцевой, Анны Милениной, Михалины Лысовой в разных дисциплинах.



Главное сейчас, что ПКР в диалоге с МПК, все условия со стороны МПК выполнимы, а паралимпийцы в свою очередь ведут активную подготовку к предстоящим XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио, проходят тренировочные сборы, смогут участвовать в квалификационных соревнованиях. К предстоящим играм они будут полностью готовы представлять Россию.

Надеемся на подвижки в восстановлении ВФЛА, так как дисквалификация легкоатлетов также была поставлена в зависимость от восстановления РУСАДА», — сказал Дегтярёв.

Глава МПК: Россия может вновь лишиться членства, если не выполнит все требования