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Мякяряйнен — о провале в индивидуальной гонке: объяснения у меня нет

Мякяряйнен — о провале в индивидуальной гонке: объяснения у меня нет
Другие / Биатлон

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала неудачное выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Она заняла 48-е место, допустив 6 промахов.

«Внутри какая-то пустота. Я даже не знаю, как всё это объяснить. Объяснения такого результата у меня нет. Проблемы были и в стрельбе, и в лыжном ходе», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

Главный тренер сборной Финляндии Йонне Кахконен так оценил выступление подопечной: «Кайса была очень расстроена после гонки. В её стрельбе не было разброса, поэтому трудно определить, в чём именно состояла ошибка. Кажется, ветер здесь не причём».

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. В общем зачёте Кубка мира Мякяряйнен занимает шестую строчку.

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