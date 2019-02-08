Фийон-Майе: на стрельбе я наказал сам себя

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Он занял 25-е место, совершив 3 промаха.

«Холодная погода меня не сильно беспокоила, но из-за низкой температуры скольжение было не очень хорошим. На стрельбе я наказал сам себя. Каждая ошибка в этой гонке стоила очень дорого.

Йоханнес Бё был очень силён. Он находится в прекрасной форме», — приводит слова француза SkiChrono.

Бё-младший стал победителем гонки. Второе место занял ещё один представитель Норвегии Ветле Шоста Кристианен. Тройку призёров замкнул россиянин Александр Логинов.

В общем зачёте Кубка мира Фийон-Майе занимает седьмое место. Этап в Кэнморе завершится завтра, 9 февраля.