Гандболистка «Ростова-Дон» Вяхирева перенесла операцию в Мадриде

Правая полусредняя женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева вчера, 7 февраля, вечером была прооперирована в Мадриде.

Гандболистка получила травму локтя левой руки 26 января во время матча с «Мецем» во Франции.

«Чувствую себя нормально. Операция была сложной. Ситуация оказалась хуже, чем думали врачи. Но всё прошло хорошо. Прошедшая ночь была очень тяжёлой, рука болит, но настроение положительное. Почти всё время сплю», — цитирует Вяхиреву официальный сайт «Ростова-Дон».

Ожидается, что восстановление Вяхиревой займёт четыре месяца. Она сможет приступить к работе с мячом через 10-12 недель.

Напомним, Вяхирева с 51 голом является одной из лучших бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2018/19.