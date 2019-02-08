Клебо будет вызван в суд по делу о ДТП

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо будет вызван в суд по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в декабре 2018 года, сообщает NRK.

В аварии участвовали два автомобиля и пешеход. Вторая машина, за рулём которой был Клебо, подтолкнула первую, вследствие чего автомобиль остановившийся у пешеходного перехода, сбил 12-летнюю девочку. Участники аварии получили только незначительные травмы, но дело о наезде было заведено. Йоханнес был лишён водительских прав.



Изначально предполагалось, что спортсмен отделается штрафом, но полиция посчитала случившееся достаточно серьёзным инцидентом, поэтому дело рассмотрит суд. Заседание состоится весной.



Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.