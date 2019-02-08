Журова: для российских паралимпийцев решение МПК было особенно принципиальным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета с 15 марта 2019 года условно восстановить членство Паралимпийского комитета России.

«Вы знаете, когда восстановилось наше РУСАДА, опять же, с определёнными условиями, стало понятно, что теперь МПК будет крайне сложно принимать решения, которые будут ограничивать наш ПКР, потому что условия (из 80 — 79) были выполнены. Поэтому, несомненно, восстановление условное, потому что как у ПКР, так и у РУСАДА есть ещё сроки, за которые надо выполнить все условия, только тогда восстановление будет полным. Но самое радостное то, что наши спортсмены-паралимпийцы так долго этого ждали, им очень хотелось выступать под своим флагом и не быть ограниченными ни в каких соревнованиях.

Это решение радостное для спортсменов в том плане, что у них сейчас начинается последний период получения квот для допуска на Паралимпиаду. Поэтому для них это постановление было особенно принципиальным», — цитирует Журову «RT на русском».

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