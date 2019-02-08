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Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию

Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание

Утверждён состав сборной России по фигурному катанию на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 6 по 10 марта 2019 года.

Состав был сформирован по спортивному принципу по итогам прошедшего в Перми первенства страны среди юниоров, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Исключением стала заявка в мужском одиночном разряде: 13-летний чемпион России Даниил Самсонов по возрасту не может выступать на юниорском первенстве мира.

Состав сборной России
Девушки: Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова.
Юноши: Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.
Танцевальные пары: Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров.

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