Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию

Утверждён состав сборной России по фигурному катанию на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 6 по 10 марта 2019 года.



Состав был сформирован по спортивному принципу по итогам прошедшего в Перми первенства страны среди юниоров, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Исключением стала заявка в мужском одиночном разряде: 13-летний чемпион России Даниил Самсонов по возрасту не может выступать на юниорском первенстве мира.



Состав сборной России

Девушки: Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова.

Юноши: Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Танцевальные пары: Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров.