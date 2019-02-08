Гатауллина выиграла ЧР с лучшим результатом сезона в мире среди юниоров

Аксана Гатауллина, вернувшись в сектор после травмы, одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России среди спортсменов до 20 лет в Смоленске. Гатауллина преодолела планку на высоте 4,45 м – это лучший результат сезона в мире среди юниоров.

Недавние участницы «Битвы полов» Аделина Халикова и Елена Куличенко стали лучшими в прыжках в высоту. Халикова победила с результатом 1,86 м, а Куличенко заняла второе место, повторив личный рекорд в помещении — 1,84. Третьей стала серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Мария Кочанова — 1,82.

Бронзовый призёр Игр в тройном прыжке Мария Привалова победила с результатом 13,01 м. Полина Миллер после личного рекорда на «Русской зиме» в беге на 400 м (53,09) первенствовала в Смоленске на дистанции вдвое короче — 23,89.

В прыжках в длину победу праздновал лидер мирового сезона среди юниоров Артём Чермошанский (7,42). Мировой топ-лист Артём возглавляет с результатом 7,65 м.