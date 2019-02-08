«Тюмень» на выезде разгромила «Сибиряк» в ЧР по мини-футболу

«Тюмень» на выезде разгромила «Сибиряк» со счётом 13:4 в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. К перерыву хозяева уступали всего два мяча, но во втором тайме гости 9 раз поразили ворота «Сибиряка».

В составе «Тюмени» по три раза отличились Сергей Крыкун и Младен Коцич. Дубли оформили Артём Антошкин и Иван Милованов.

Второй матч в рамках 12-го тура команды проведут в Новосибирске завтра, 9 февраля.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

12-й тур. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Тюмень» — 4:13 (2:4).

Голы: Покотыло, 8, Исламов, 23, Костяной, 27, Бахур, 30 – Абрамович, 2, Крыкун, 2, 28, 33, Антошкин, 7, 41, Чухрий, 10, Коцич, 27, 38, 46, Милованов, 41, 42, Мишарин, 49.