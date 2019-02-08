Первый объединённый чемпионат мира по велоспорту пройдёт в 2023 году в Глазго

Первый в истории объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится в августе 2023 года в Глазго (Шотландия), сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Турнир объединит 13 чемпионатов мира в один. В таком формате чемпионаты мира будут проводиться раз в четыре года, в предолимпийский год.

В настоящее время UCI проводит ежегодные чемпионаты мира в каждой из дисциплин в разных городах мира. Это различные мировые первенства по велотреку и велошоссе, велокросс, маунтинбайк и BMX, а также соревнования «Гран Фондо», чемпионат мира по велоспорту в помещениях и соревнования паралимпийцев на шоссе и на треке. Теперь всё это будет собрано в одном месте и в одно время.

Глазго получил право проведения первого объединённого чемпионата мира благодаря отлично развитой инфраструктуре для проведения соревнований по различным видам велоспорта.