Конькобежка Голикова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 500 м на ЧМ

Российская конькобежка Ангелина Голикова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 500 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия). Победу одержала Ванесса Герцог из Австрии, установившая одновременно личный рекорд и рекорд катка. Второй стала японка Нао Кодайра. Третью ступень пьедестала заняла ещё одна японка Конами Сога.

В активе сборной России по-прежнему три бронзовые медали. Накануне российские конькобежцы стали третьими в мужском и женском командном спринте, а также на дистанции 3000 м среди женщин, где на пьедестал поднялась Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Женщины, 500 м

1. Ванесса Герцог (Австрия) – 37,124.

2. Нао Кодайра (Япония) – 37,202.

3. Конами Сога (Япония) – 37,607.

4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,695.

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,760.

8. Дарья Качанова (Россия) – 37,891.