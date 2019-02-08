Челябинское «Динамо» обыграло «Каустик» в гандбольной Суперлиге

Челябинское «Динамо» одержало победу в выездном матче чемпионата России по гандболу с волгоградским «Каустиком» со счётом 28:25. Самым результативным в составе гостей стал Артём Соловьёв, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Фёдор Селин. В составе «Каустика» лучшим был Роман Макришин, на счету которого 6 забитых мячей.

«Динамо» одержало третью победу в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Каустик» с двумя победами в активе – 11-й.

В следующем матче 10 февраля челябинское «Динамо» на выезде сыграет с одноклубниками из Астрахани, а «Каустик» 23 февраля проведёт гостевой матч с командой «Сунгуль».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Каустик» (Волгоград) — «Динамо» (Челябинск) — 25:28 (10:14).