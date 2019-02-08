Конькобежец Мурашов принёс России первое золото ЧМ в Инцелле, победив на 500 м

Российский конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на дистанции 500 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия). Мурашов побил рекорд катка, преодолев полкилометра за 34,225 секунды. Второе место занял норвежец Ховард Лорентсен, третьим стал ещё один россиянин, Виктор Муштаков. Оба призёра побили личные рекорды.

Третий российский участник Павел Кулижников – только седьмой.

Это первое золото сборной России в Инцелле. Накануне российские конькобежцы стали третьими в мужском и женском командных спринтах, а также на дистанции 3000 м среди женщин, где на третью ступень пьедестала почёта поднялась Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Мужчины, 500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225

2. Ховард Лорентсен (Норвегия) – 34,356

3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,432…

7. Павел Кулижников (Россия) – 34,534.