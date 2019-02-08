Белорусская биатлонистка Кривко заболела перед домашним чемпионатом Европы

Олимпийская чемпионка Ирина Кривко заболела после завершения сбора в Антхольце (Италия), где проходил шестой этап Кубка мира, сообщает «Прессбол». 27-летняя белорусская биатлонистка слегла с температурой 38,1 градуса.

Сборная Беларуси переезжает в Раубичи, где будет готовиться к домашнему чемпионату Европы, который пройдет с 20 по 24 февраля. Лидер команды Кривко не вошла в состав национальной команды на североамериканские этапы Кубка мира из-за подготовки к континентальному первенству.

Кривко занимает 7-е место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 427 очков. Лучший результат Кривко в сезоне-2018/19 — пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ещё пять раз биатлонистка входила в топ-8.