Самодурова: двойные прыжки вообще не считаю

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о тренировках у Алексея Мишина, в группе которого занимается также Елизавета Туктамышева.

«У Мишина есть две группы девочек: спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Я катаюсь во второй, и нас всего три, так что друг другу не мешаем. Кроме того, спортсмены по-разному к тренировкам относятся. Более ответственные приходят вовремя или даже чуть пораньше. В нашей группе все соблюдают правила. Выйти на лёд позже, чем назначено, — просто неприлично.

Неофициальные соревнования на тренировках? Ни в коем случае. На льду выполняю задания Алексея Николаевича и сосредоточена лишь на своих движениях. Что касается прыжков, то чётко делаю программу: аксель — тулуп — тулуп, флип — тулуп — тулуп и другие каскады. Эти моменты даже не обсуждаю с наставником, просто иду и отрабатываю на каждой тренировке. А за девочками наблюдаю, когда нахожусь за пределами коробки.

Мы с наставником после каждой тренировки дотошно записываем, сколько было сделано прыжков и какой процент из них удался. Однажды получилось более восьмидесяти. Тройных, конечно же. Двойные вообще не считаю. Вернее, даже не выполняю. Разве только в каскадах», — приводит слова Самодуровой газета «Культура».