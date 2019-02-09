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Латыпов: на «стойке» рук почти не чувствовал, но старался стрелять аккуратно

Латыпов: на «стойке» рук почти не чувствовал, но старался стрелять аккуратно
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги своего выступления на втором этапе мужской эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Латыпов, единственный из россиян, кто не использовал ни одного дополнительного патрона, вывел Россию на третье место.

«По дистанции бежалось хорошо, просто шёл впереди и против ветра. Не сидел за спинами, потому что чувствовал, что народ тормозит. Шёл своим темпом. Практически всю эстафету шёл один. А на финишном круге соперников вообще не было видно, поэтому не знал, как разложиться. Выложился на полную, постарался для ребят, чтоб команде было полегче. На «лёжке» было вполне комфортно работать. Когда к «стойке» подошёл, уже такой приличный ветер был, что рук я почти не чувствовал, но старался стрелять аккуратно. Всё получилось, рад этому», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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