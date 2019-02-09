Куклина: мой этап в Кэнморе закончился, так и не успев начаться

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что не выступит на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, мой этап в канадском Кэнморе закончился, так и не успев начаться. Я летела на эти этапы с большой надеждой и желанием после Италии. Я почувствовала, что форма начала возвращаться, думала, что вот-вот, и всё пойдёт вверх, но, видимо, иммунитет совсем ослабленный, что не выдержал такой дороги. Это очень печально.

В итоге мне вновь предстоит недельный курс антибиотиков. Но я как и впредь не отчаиваюсь, продолжаю бороться, у меня есть желание и хорошая физическая база, надеюсь, ещё не всё потеряно. В предыдущем сезоне я ни разу не заболела, а в этом году всё не могу вылезти из ямы с болезнями, к сожалению...» — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.