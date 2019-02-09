Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Канаде, Россия — 10-я

Сборная Германии стала победителем женской эстафеты 4х6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада). Конкуренцию немкам составляла команда Норвегии, занявшая в итоге второе место. Тройку лидеров замкнули французские биатлонистки.
Россиянки Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева завершили эстафету на десятом месте. Отставание от сборной Германии составило 4 минуты 39 секунд.
Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Германия — 1:10:16,3 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов).
2. Норвегия — отставание 30,2 (2+7).
3. Франция — +41,6 (0+12)...
10. Россия — +1.48,4 (0+9).
На грани катастрофы. Россия – 10-я в эстафете. И этому нужно радоваться!
Сборную России впервые в истории могли обойти на круг. От кошмара нашу экспериментальную команду отделили несколько секунд!