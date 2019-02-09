Спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде перенесены на 10 февраля из-за морозов

Международный союз биатлонистов внёс изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада). Ожидается, что в субботу, 9 февраля, температура воздуха там опустится до минус 25 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

Таким образом, завтра, 10 февраля, в 22:20 по московскому времени пройдёт мужской спринт, женская гонка состоится 11 февраля в 00:45 мск.

Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

Лидерами общего зачёта являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.