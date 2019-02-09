Бронза мужской сборной России – в видеообзоре эстафеты на этапе КМ в Канаде

Представляем видеообзор мужской эстафеты 4х7,5 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада).

Её победителем стала сборная Норвегии. Конкуренцию норвежцам на протяжении почти всей гонки составляла команда Франции, занявшая в итоге второе место. Россияне Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын взяли бронзовые медали.

Гараничев стартовал уверенно и продолжил лидировать после безупречной стрельбы на первом огневом рубеже, однако на «стойке» Евгений использовал три дополнительных патрона и в итоге передал эстафету Латыпову почти с полуминутным отставанием. Благодаря безупречной стрельбе Эдуарда, Россия вышла на третье место, но отставание увеличилось более чем в 2 раза. Логинов использовал по 2 дополнительных патрона на огневых рубежах, третье место сохранил, но отставание не сократил. Поварницын, использовав два дополнительных патрона, остался третьим.

Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада

Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:16.36,6 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Франция — отставание 1.10,4 (0+8).

3. Россия — +1.48,4 (0+9).