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Бикташева: старалась отыграть отставание, но дыхалки не хватило

Бикташева: старалась отыграть отставание, но дыхалки не хватило
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Лейсан Бикташева прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«В целом получился неплохой дебют в эстафетных гонках. Конечно, стрельба и ход ещё оставляют желать лучшего. Было время, когда немного волновалась, но всё быстро прошло. Старалась отыграть отставание, но дыхалки не хватило: перед стрельбой немного запыхалась, из-за этого сбился ритм.

Знала, что не всё получилось у Васнецовой, но перед своим стартом её не видела, поэтому не говорили с ней», — цитирует Бикташеву сайт «Матч ТВ».

Спортсменка завершила свой этап на 13-м месте с отставанием от лидера 4 минуты 37 секунд. Сборная России заняла 10-е место в эстафете, победили немки.

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