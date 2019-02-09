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Васильева: думали, что нашу гонку отменят. Парни прибегали обмороженные

Фото: РИА Новости
Васильева: думали, что нашу гонку отменят. Парни прибегали обмороженные
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала выступление на втором этапе эстафеты на Кубке мира в Кэнморе (Канада).

«Перед стартом понимала, что надо отыгрывать отставание, важно было, чтобы нас не сняли, как круговых. Сегодня нормально работалось, спать, как вчера, не хотелось. Мы говорили с девочками, думали, что отменят гонку. Было жалко наших парней, они все обмороженные прибегали. В итоге гонку не отменили, пришлось придумывать способы, как греться. На лоб и ноги специальные грелки наклеивали, чтобы на спуске не замерзнуть», — приводит слова Васильевой сайт телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка завершила второй этап эстафеты на 14-м месте. Сборная России заняла 10-е место в гонке, победили немки.

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