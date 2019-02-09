Коновалов: Васнецова нехорошо себя чувствовала из-за нагрузок и частых разъездов

Тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов подвёл итоги женской эстафеты 4х6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада).

Сборная России в составе Валерии Васнецовой, Маргариты Васильевой, Лейсан Бикташевой и Ульяны Кайшевой показала десятый результат. Победу в эстафете одержала команда Германии.

«Валерия Васнецова и вчера не очень хорошо себя чувствовала. Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузки. Всё-таки они первый год в сборной, пока ещё не привыкла.

Один из этапов эстафеты бежала абсолютная дебютантка сборной Лейсан Бикташева, оцениваю её работу на четвёрочку, в целом она справилась. Было ли страшно ставить на эстафету неопытную спортсменку? Особого выбора у нас не было, а Лейсан доказала, что может соревноваться на высоком уровне. Опытная Кайшева отлично отработала. На «лёжке» быстро начала работать, потому что старалась как можно больше отыграть. Её промахи — из-за изменений направления ветра. Впрочем, дополнительными патронами она всё уверенно исправила.

Что касается Ларисы Куклиной, надеюсь, в скором времени она восстановится. Решили не ставить её в такой мороз на гонку, не хочется, чтобы она простудилась и пропустила этап Кубка в США", — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».