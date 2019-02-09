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Белозёров: был вариант, что первыми эстафету побегут опытные спортсмены

Белозёров: был вариант, что первыми эстафету побегут опытные спортсмены
Другие / Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал результат россиян в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Канаде. Спортсмены заняли третье место.

«Мы довольны результатами. Как вы знаете, погода ухудшилась: к морозу, который был на грани фола, минус 17,5 градуса, добавился порывистый ветер. Несмотря на это, все наши спортсмены не ушли в круги и добились неплохого результата. Гонку могли отменить, но после беседы с ребятами было понятно, что они всё-таки хотят бежать.

Что касается очередности выхода на дистанцию, то вчера мы экспериментировали, прикидывали, что первыми могут побежать опытные спортсмены, чтобы создать преимущество. Потом остановились на более прагматичном варианте: Гараничев и Логинов имели возможность исправлять ошибки молодых спортсменов. Ошибок, к нашей радости, было совсем немного», — цитирует Белозёрова «Матч ТВ».

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