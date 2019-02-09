Круглов: Поварницын и Латыпов очень неплохо проявили себя в эстафете

Серебряный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов подвёл итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира. Россияне заняли третье место.



«Поварницын и Латыпов очень неплохо проявили себя в эстафете, результаты говорят о том, что они находятся в хорошей физической форме. Динамика радует, но нужно посмотреть, как ребята покажут себя в спринте.

На мой взгляд, пока преждевременно делать окончательные выводы. В Кэнморе сейчас стоят серьёзные морозы. Кому-то это не сильно мешает показать хороший результат, а кого-то это существенно ограничивает с точки зрения физического состояния. Не думаю, что на чемпионате мира в Швеции будут большие минусы. Хотелось бы посмотреть, как ребята будут выглядеть на общем фоне в нормальных температурных условиях.



Стоит ли Логинову менять тактику при стрельбе? Вопрос к тренерам, но мне видится, что в эстафете нужно стрелять более аккуратно. В то же время, если сейчас существенно изменить привычный ритм стрельбы, неизвестно, как это скажется на качестве. На мой взгляд, эти моменты необходимо отрабатывать во время предсезонной подготовки, стараясь определить оптимальный режим, при котором сохраняется максимальное качество. В эстафете такие навыки имеют принципиальное значение», — цитирует Круглова Sport24.