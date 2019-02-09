Мур-Тауэрс и Маринаро — лидеры после короткой программы на турнире 4 континентов

Канадские фигуристы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро заняли первое место в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Анахайме (США). Дуэт получил от судей 74,66 балла.

Вторыми и третьими стали представители Китая – Вэньцзинь Суй/Цун Хань (74,19) и Чэн Пэн/Цзинь Ян (69,48).

Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Спортивные пары. Короткая программа



1. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 74,66.

2. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 74,19.

3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 69,48.

4. Эшли Кейн/Тимоти ЛеДюк (США) – 67,49.

5. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) – 66,34.

6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) – 61,91.

7. Хэвен Денни/Брендон Фрэйзер (США) – 61,71.

8. Камилла Руэст/Эндрю Вольф (Канада) – 57,38.