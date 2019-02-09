Хаббелл и Донохью лидируют после ритм-танца на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов в Анахайме (США) по фигурному катанию танцевальные дуэты показали ритм-танцы. На данный момент лидерами являются американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, набравшие 81,95 балла.

Второе место занимает дуэт из США Мэдисон Чок/Эван Бейтс (81,17), третье – представители Канады Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (80,56).

Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 81,95.

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 81,17.

3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 80,56.

4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 78,05.

5. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,42.

6. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 73,30.

7. Шиюэ Ван/Лю Синьюй (Китай) – 64,37.