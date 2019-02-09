Слуцкая: раньше с Бутырской постоянно сталкивали лбами, была непримиримая борьба

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Ирина Слуцкая рассказала о впечатлениях, когда непримиримые соперницы обнимаются на пьедестале, а потом говорят в интервью, как сильно желают друг другу успеха.

«Мало, конечно, в это верится, честно скажу. Сохранить отношения, пройдя через всю эту спортивную мясорубку, могут только очень сильные люди. Я никогда не дружила ни с кем из девочек, когда была в сборной, но всегда запросто могла с ними общаться, для меня это не было проблемой. С Леной Соколовой мы по сей день пересекаемся на сборах, поздравляем друг друга с днём рождения, Лена работала тренером в моей школе.

Недавно начали общаться с Машей Бутырской. Месяца четыре назад просто встретились и реально разложили по полкам всю историю наших взаимоотношений. История-то была долгая и непростая: то я у неё откушу кусок золотой медали, то она у меня. И люди, с которыми мы постоянно общались в своём «внутреннем» круге, постоянно сталкивали нас лбами. Ей говорили про меня одно, мне про неё – другое, что мы друг другу чуть ли не коньки при каждой удобной возможности о батарею тупим. Сейчас, в нашем возрасте, это, конечно, уже выглядит более чем смешно. А на тот момент была совершенно непримиримая борьба, на грани ненависти просто. К счастью, тогда не было инстаграмов", – цитирует Слуцкую «Р-Спорт».