Турсынбаева: буду и дальше пробовать четверной сальхов

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате четырёх континентов. Спортсменка стала второй.



Турсынбаева пыталась исполнить четверной сальхов, но упала на приземлении.



«Второе место — неожиданный результат, потому что я была шестой после короткой. Старалась выступить как можно лучше и рада, что всё так получилось. Хочу поблагодарить тренеров и маму.

Начала работать над четверным сальховом очень давно, но потом прекратила из-за травмы. Сейчас чувствую, что уже готова. Тренеры помогли мне работать над этим прыжком, а пару недель назад я стала успешно выполнять его на тренировках.



В программу включила лишь две недели назад. И буду пробовать его дальше и делать лучше. Это моя цель», — цитирует Турсынбаеву журналист Джеки Вонг.

Напомним, фигуристка с лета прошлого года тренируется у российского специалиста Этери Тутберидзе.