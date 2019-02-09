Поварницын: мне всё равно, на каком этапе в эстафете бежать, я делаю своё дело

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада).

Российская сборная заняла третье место, победу одержали норвежские биатлонисты, вторыми стали французы.

«Мне всё равно, на каком этапе в эстафете бежать, я просто делаю своё дело — вот и все. Это приятно — то, что здесь так много болельщиков поддерживает нас, важно чувствовать поддержку в чужой стране», — цитирует Поварницына интернет-портал Biathlon.com.ua.

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Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада

Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км



1. Норвегия — 1:16.36,6 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Франция — +1.10,4 (0+8).

3. Россия — +1.48,4 (0+9).