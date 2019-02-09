Тихонов: Логинов молчит, что его укололи, прикрывает мужские задницы

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал мнение, что российский биатлонист Александр Логинов не даёт комментариев по поводу допингового прошлого, поскольку таким образом якобы прикрывает тех, кто руководил этой схемой.



«Единственный человек в нашей сборной, который может сражаться, — это Логинов, но ему нужен рядом серьёзный человек. Он парень замкнутый, пережил много, прикрывая мужские задницы. Я бы на его месте давно всё сказал. О чём молчит? О том, что его укололи.



Сейчас дисквалифицировали ещё троих бобслеистов. Теперь неизвестно, что ВАДА нам преподнесёт. Обратите ещё внимание, кто у нас работает в фигурном катании: Москвина, Мишин, Чайковская, в 79 лет её назначили председателем тренерского совета. Это о чём говорит? О том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Тутберидзе ещё, но она тоже уже не девочка», — цитирует Тихонова Sport24.

Тихонов: могут ли в Америке за допинг арестовать Логинова? Они могут что угодно