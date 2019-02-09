Мустафина может пропустить чемпионат России по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина может пропустить чемпионат России —2019.

«Все будут выступать на чемпионате России, кроме тех, кто в этот момент будет на Кубке мира. Их, наверное, освободим, потому что там небольшая разница между стартами. Это Мустафина, она должна ехать на этап в Бирмингем и Штутгарт. Ещё несколько человек рассматриваем, ближе к делу определимся. А остальные все будут в Пензе», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

Чемпионат России по спортивной гимнастике состоится в Пензе с 6 по 10 марта.