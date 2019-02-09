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Йоханнес Бё: старался стрелять пускай и дольше, но без ошибок

Йоханнес Бё: старался стрелять пускай и дольше, но без ошибок
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

Норвежцы выиграли гонку. Российская сборная заняла третье место, вторыми стали французы.

«У меня уже было преимущество перед остальными, поэтому старался стрелять пускай и дольше, но без ошибок. Думал, придется использовать 2-3 дополнительных патрона, ведь был сильный ветер, но я не переживал из-за этого, так как времени было предостаточно», — цитирует Бё интернет-портал Biathlon.com.ua.

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Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада
Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:16.36,6 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
2. Франция — +1.10,4 (0+8).
3. Россия — +1.48,4 (0+9).

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