Симон Фуркад: на «лёжке» волновался из-за ветра, поэтому решил немного выждать

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).



Гонку выиграли норвежцы, французы стали вторыми. Россияне Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын взяли бронзовые медали.



«На «лёжке» волновался из-за ветра, поэтому решил немного выждать перед первым выстрелом. А на «стойке» услышал, что Эрленд дважды промахнулся, так что хотел побыстрее справиться со стрельбой, чтобы уйти с огневого раньше его. Да, я промахнулся последним выстрелом, но всё равно вышел на трассу перед ним, и доволен. Даже несмотря на то, что Эрленд потом очень быстро обогнал меня», — цитирует Фуркада интернет-портал Biathlon.com.ua.

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