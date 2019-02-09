Шубенков: на меня ситуация с допингом в спорте давила только в 2016 году

Российский легкоатлет чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, давила ли на него когда-то ситуация с дисквалификациями российских спортсменов из-за допинга.

«На меня это давило только в 2016 году, когда был пик кризиса и я не поехал на Олимпийские игры совершенно „просто так“. А сейчас я уже даже так пристально не слежу, как это было ещё два-три года назад. И, в принципе, у меня своей работы хватает. Я спортсмен. И пока что ещё действующий. Тренируюсь, соревнуюсь. Пытаюсь где-то показывать хорошие результаты. Не употребляю, и моё имя не всплывает ни в каких списках. Считаю, что свою роль я выполняю на 100%», — сказал Шубенков в интервью интернет-порталу News.ru.