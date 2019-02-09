Лукашенко — о выступлении белорусских биатлонистов в этом сезоне: это позор

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов в этом биатлонном сезоне.

«Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Даша и Надя (Домрачева и Скардино. — Прим. „Чемпионата“), найдём тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулемёты, и гранатомёты — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну. Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого ещё не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно», — цитирует Лукашенко издание «Прессбол».

В общем зачёте Кубка мира среди женщин самое высокое место из белорусок занимает Ирина Кривко. Она располагается на седьмой позиции.