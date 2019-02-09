Воронина взяла бронзу на дистанции 5000 м на ЧМ по конькобежному спорту

Российская спортсменка Наталья Воронина взяла бронзовую медаль на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия).
Воронина показала результат 6 минут 50,393 секунды. Победу одержала чешская спортсменка Мартина Сабликова, второй стала голландка Эсме Виссер. Россиянка Елена Сохрякова расположилась на восьмом месте.
Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 5000 м
09 февраля 2019 года, суббота. 15:15 МСК
1
Мартина Сабликова
Чехия
6:44.854
2
Эсме Виссер
Нидерланды
6:46.140
3
Наталья Воронина
Россия
6:50.393
Напомним, ранее на чемпионате мира Воронина выиграла две бронзы — на дистанции 3000 м и в командной гонке преследования вместе с Еленой Сохряковой, Елизаветой Казелиной и Евгенией Лаленковой.
Позднее сегодня на чемпионате мира состоятся мужской и женский забеги на дистанции 1000 м, а также мужской забег на дистанции 10 000 м. Турнир завершится 10 февраля.