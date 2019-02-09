Васильев: в таком состоянии, в котором была Васнецова, даже тренироваться нельзя

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что тренерский штаб сборной России по биатлону сделал неправильный выбор состава женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Канаде.

Россиянки заняли десятое место, за команду выступали Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

«Очень неудачный выбор был сделан, поэтому такое выступление. Чтобы хорошо выступать, нужно хорошо готовиться либо ставить спортсменов, которые более-менее готовы, а в таком состоянии, в котором была вчера Васнецова, даже тренироваться не надо, потому что на шести километрах проигрывать три минуты — даже не помню, когда такое было, это невероятно. Не знаю, что с ней сделали. Если человек не готов, зачем его выставлять, тем более на первый этап? Загадка. Не знаю, как тренеры смотрят на состояние спортсменов и ставят их в эстафету, не понимаю, как можно ставить неготовых спортсменов на соревнования.

Мне кажется, Васнецову не нужно было ставить ни на какой этап, она на любом этапе выглядела бы очень бледно. После таких выступлений остальным напарницам бежится совсем нерадостно, потому и выступление такое, и это главная проблема была", — цитирует Васильева ТАСС.