Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Реал». 09 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Норвежка Фалла выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Лахти

Норвежка Фалла выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Лахти
Другие / Лыжный спорт

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершился женский спринт свободным стилем. Первое место заняла представительница Норвегии Майкен Касперсен Фалла. Второй финишировала американка Софи Колдуэлл. Третий результат показала шведка Мая Дальквист.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.43,64.
2. Софи Колдуэлл (США) +0,11.
3. Мая Дальквист (Швеция) +0,37.
4. Сандра Рингвальд (Германия) +0,46.
5. Мари Эйде (Норвегия) +0,75.
6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,94.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин второе место занимает россиянин Александр Большунов. У женщин второй идёт представительница России Наталья Непряева.

Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
09 февраля 2019 года, суббота. 16:50 МСК
1
Майкен Касперсен Фалла
Норвегия
2:43.64
2
Софи Колдуэлл
США
2:43.75
3
Мая Дальквист
Швеция
2:44.01
Ретивых и Алёшина — в составе сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Лахти
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент