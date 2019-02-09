Норвежка Фалла выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Лахти

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершился женский спринт свободным стилем. Первое место заняла представительница Норвегии Майкен Касперсен Фалла. Второй финишировала американка Софи Колдуэлл. Третий результат показала шведка Мая Дальквист.



Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.43,64.

2. Софи Колдуэлл (США) +0,11.

3. Мая Дальквист (Швеция) +0,37.

4. Сандра Рингвальд (Германия) +0,46.

5. Мари Эйде (Норвегия) +0,75.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,94.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин второе место занимает россиянин Александр Большунов. У женщин второй идёт представительница России Наталья Непряева.