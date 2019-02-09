Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти, Ретивых — шестой

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершился мужской спринт свободным стилем. Первое место занял представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Третий результат показал норвежец Финн Хоген Крог.

Россиянин Глеб Ретивых финишировал в финале последним – шестым. Артём Мальцев, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Андрей Собакарёв выбыли в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,30.

3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,61.

4. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) +1,31.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1,75.

6. Глеб Ретивых (Россия) +2,08.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин второе место занимает россиянин Александр Большунов. У женщин второй идёт россиянка Наталья Непряева.