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Павличенко выиграл ЧЕ по санному спорту в Германии, Репилов — второй

Павличенко выиграл ЧЕ по санному спорту в Германии, Репилов — второй
Другие / Прочие виды спорта

Двукратный чемпион мира российский саночник Семён Павличенко выиграл золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Ещё один россиянин, обладатель Кубка мира сезона 2016/17, Роман Репилов стал серебряным призёром соревнований.

Павличенко одержал победу с результатом 1 минута 26,203 секунды. Репилов уступил чемпиону Европы 0,044 секунды. Третье место занял латвийский саночник Кристер Апарйодс (+0,181).

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Чемпионат Европы. Оберхоф, Германия
Мужчины, одиночки
1. Семён Павличенко (Россия) — 1.26,203.
2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.
3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.
11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.
18. Степан Фёдоров (Россия) — +0,865.
24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177.

Павличенко стал четырёхкратным чемпион Европы, выиграв при этом три последних первенства.

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