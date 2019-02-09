Павличенко выиграл ЧЕ по санному спорту в Германии, Репилов — второй

Двукратный чемпион мира российский саночник Семён Павличенко выиграл золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Ещё один россиянин, обладатель Кубка мира сезона 2016/17, Роман Репилов стал серебряным призёром соревнований.

Павличенко одержал победу с результатом 1 минута 26,203 секунды. Репилов уступил чемпиону Европы 0,044 секунды. Третье место занял латвийский саночник Кристер Апарйодс (+0,181).

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Чемпионат Европы. Оберхоф, Германия

Мужчины, одиночки

1. Семён Павличенко (Россия) — 1.26,203.

2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.

3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.

11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.

18. Степан Фёдоров (Россия) — +0,865.

24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177.

Павличенко стал четырёхкратным чемпион Европы, выиграв при этом три последних первенства.