Российские «летающие» лыжницы — пятые в командном турнире на этапе КМ в Словении

Российские «летающие» лыжницы Александра Кустова, Анна Шпынева, Софья Тихонова и Лидия Яковлева заняли пятое место в командном первенстве на этапе Кубка мира в Любно (Словения). Россиянки по итогам двух раундов набрали 914,6 балла.

Победу с результатом 1001,3 балла в соревнованиях одержали немецкие спортсменки. Второе место заняли хозяйки соревнований — словенки (975,9), представительницы Австрии — третьи (936,9).

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Любно, Словения

Женщины, командный турнир

1. Германия — 1001,3 балла.

2. Словения — 975,9.

3. Австрия — 936,9...

5. Россия (Александра Кустова, Анна Шпынева, Софья Тихонова, Лидия Яковлева) — 914,6.

Завтра, 10 февраля, состоится второй старт на этапе Кубка мира в Любно. Напомним, победительницей первого старта стала олимпийская чемпионка 2018 года норвежка Марен Лундбю.