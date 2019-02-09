Непряева остаётся на втором месте в общем зачёте КМ по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева по-прежнему на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В активе россиянки 1057 очков.
Норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (1237) продолжает уверенно лидировать в генеральной классификации, опережая россиянку на 180 баллов. На третьем месте — финская лыжница Криста Пярмякоски, в её активе 1002 очка.
В десятку лучших входят также две другие россиянки: Юлия Белорукова (695 баллов) — на пятом месте, Анастасия Седова (521) — девятая.
Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. Общий зачёт
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 1237 баллов.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1057.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1002.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) — 800.
5. Юлия Белорукова (Россия) — 695.
6. Джессика Диггинс (США) — 693.
7. Стина Нильссон (Швеция) — 606.
8. Эбба Андерссон (Швеция) — 549.
9. Анастасия Седова (Россия) — 521.
10. Хейди Венг (Норвегия) — 446.
25. Мария Истомина (Россия) – 243…
31. Анна Нечаевская (Россия) – 201…
35. Лидия Дуркина (Россия) – 174…
46. Елена Соболева (Россия) – 97…
49. Наталья Матвеева (Россия) – 87…
56. Анна Жеребятьева (Россия) – 55…
74. Евгения Шаповалова (Россия) – 20…
85. Алиса Жамбалова (Россия) – 11…
93. Татьяна Алешина (Россия) – 9…
97. Аида Баязитова (Россия) – 7.
Напомним, лидеры сборной России не участвовали на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Конье (Италия) с 16 по 17 февраля.