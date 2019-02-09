Конькобежец Семериков взял бронзу на дистанции 10 000 м на ЧМ в Инцелле

Российский конькобежец Данила Семериков выиграл бронзовую медаль на дистанции 10 000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Чемпионом мира с результатом 12 минут 52,92 секунды стал голландец Йоррит Бергсма, для которого этот титул стал третьим в карьере в этой дисциплине. Второе место занял его соотечественник Патрик Руст, уступивший победителю 0,41 секунды. Семериков проиграл Бергсме 4,47 секунды, но выиграл 0,002 секунды у немца Патрика Беккерта в борьбе за бронзу. Отметим, что россиянин улучшил личный рекорд на 14,5 секунды.

Александр Румянцев замкнул пятёрку сильнейших, уступив чемпиону мира 5 секунд.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Мужчины, 10000 м

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.52,92.

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,41.

3. Данила Семериков (Россия) — +4,47(2).

4. Патрик Беккерт (Германия) — +4,47(4).

5. Александр Румянцев (Россия) — +5,00.

Отметим, для российских конькобежцев эта медаль стала первой за 8 лет в этом виде программы. В 2011 году бронзовым медалистом стал Иван Скобрев.