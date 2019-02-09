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Ласицкене победила на турнире в Словакии

Ласицкене победила на турнире в Словакии
Другие / Лёгкая атлетика

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене победила на турнире в Банска-Быстрице (Словакия).

Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе, преодолела планку на высоте двух метров. Россиянка также сделала три попытки на высоте 2,06 м, но все они оказались неудачными.

Серебряным призёром соревнований стала итальянка Алессия Трост с прыжком на 1,94 м. Третье место с результатом 1,90 м разделили четыре спортсменки: шведка Софи Скуг, итальянка Елена Валлортигара, чешка Михаэла Груба и украинка Ярослава Магучих.

Напомним, россиянка владеет лучшим результатом сезона в мире. 3 февраля Ласицкене преодолела высоту 2,04 м на турнире «Русская зима» в Москве.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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