Устюгов, Большунов, Непряева и Белорукова вошли в состав сборной России на ЧМ

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который состоится в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта. В состав команды включены 24 лыжника.

В состав мужской сборной вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.

Женскую команду на чемпионате мира представят Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова и Елена Соболева.

Первые гонки состоятся 21 февраля. Лыжники выйдут на старт спринта свободным стилем.