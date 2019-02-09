Эстонка Силдару и американец Бланк — чемпионы мира по фристайлу в хафпайпе

Эстонская фристайлистка Келли Силдару выиграла золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Парк-Сити (США).

16-летняя спортсменка по итогам третьей — и своей лучшей — попытки набрала 95 очков. Вслед за ней расположилась канадка Кэсси Шарп, уступившая чемпионке мира 0,6 балла. Третье место заняла хозяйка соревнований Брита Сигурни (90,60).

В аналогичной дисциплине среди мужчин победу с результатом 94,20 балла одержал представитель США Аарон Бланк. Второе место занял француз Кевин Ролланд (93,80), третье —канадец Ноа Воуман (91,60).

Россиянин Роман Егоров не смог пройти квалификацию и занял 16-е место (59,80). В женских соревнованиях представительницы России участия не принимали.

Фристайл. Чемпионат мира. Парк-Сити, США

Мужчины, хафпайп

1. Аарон Бланк (США) — 94,20 балла.

2. Кевин Ролланд (Франция) — 93,80.

3. Ноа Воуман (Канада) — 91,60...

16. Роман Егоров (Россия) — 59,80.

Женщины, хафпайп

1. Келли Силдару (Эстония) — 95,00 балла.

2. Кэсси Шарп (Канада) — 94,40.

3. Брита Сигурни (США) — 90,60.