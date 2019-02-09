Эстонка Силдару и американец Бланк — чемпионы мира по фристайлу в хафпайпе

Эстонская фристайлистка Келли Силдару выиграла золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Парк-Сити (США).
16-летняя спортсменка по итогам третьей — и своей лучшей — попытки набрала 95 очков. Вслед за ней расположилась канадка Кэсси Шарп, уступившая чемпионке мира 0,6 балла. Третье место заняла хозяйка соревнований Брита Сигурни (90,60).
В аналогичной дисциплине среди мужчин победу с результатом 94,20 балла одержал представитель США Аарон Бланк. Второе место занял француз Кевин Ролланд (93,80), третье —канадец Ноа Воуман (91,60).
Россиянин Роман Егоров не смог пройти квалификацию и занял 16-е место (59,80). В женских соревнованиях представительницы России участия не принимали.
Фристайл. Чемпионат мира. Парк-Сити, США
Мужчины, хафпайп
1. Аарон Бланк (США) — 94,20 балла.
2. Кевин Ролланд (Франция) — 93,80.
3. Ноа Воуман (Канада) — 91,60...
16. Роман Егоров (Россия) — 59,80.
Женщины, хафпайп
1. Келли Силдару (Эстония) — 95,00 балла.
2. Кэсси Шарп (Канада) — 94,40.
3. Брита Сигурни (США) — 90,60.